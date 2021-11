Cantieri lavoro over 58, a Borriana mozione di Fratelli d'Italia

Continua l'attività di controllo nei confronti dell'amministrazione comunale di Borriana da parte di Fratelli d'Italia, gruppo di minoranza in consiglio comunale formato da Secondo Salvatore Tedesco, Marcello Pietrantonio e Giuseppe Birocco.

Questa volta l'argomento sono i cantieri di lavoro per gli over 58, bando della Regione Piemonte in scadenza il 22 novembre.

Per questa ragione, a inizio novembre Fratelli d'Italia ha depositato una mozione urgente con la quale impegna il Comune a presentare entro tale scadenza un progetto finalizzato alla richiesta di un lavoratore over 58 da impiegare in Comune

Queste le motivazioni della mozione: “Questi cantieri mirano a far conseguire i requisiti minimi per il pensionamento a coloro che, avendo superato gli anni 58, sono rimasti privi di qualsivoglia ammortizzatore sociale E' evidente l’alta valenza sociale di questa misura, che, sul fronte opposto, va incontro alla continua richiesta di personale degli enti pubblici locali che vivono una endemica carenza. L’inserimento della eventuale nuova figura, introdotta al fine di portare a termine un progetto di 12 mesi, non va ad occupare una posizione lavorativa per l’ente che ne facesse richiesta. Anche dal punto di vista retributivo rimarrebbero a carico dell’ente richiedente soltanto le voci di spesa relative all’INAIL, stante il fatto che la retribuzione viene erogata direttamente dalla Regione Piemonte. Il Comune di Borriana avrebbe certamente necessità di una figura assimilabile al cantoniere (o altro). L’operazione appare dunque virtuosa sotto tutti i profili”.