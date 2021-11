"Un rito" contro la violenza maschile sulle donne

Domenica 28 ottobre alle 19, a chiusura della settimana di iniziative intorno al 25 novembre, Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne e di genere, il nostro collettivo Le Parole Fucsia, in collaborazione con moltissime realtà della società civile, associazionismo, enti locali, sindacati, partiti e con l'appoggio del Centro Territoriale del Volontariato e della Consigliera di Parità della Provincia di Biella, ha organizzato un RITO pubblico, di rabbia e dolore, per tutte le donne vittime di femminicidio che sono morte in Italia quest'anno. L'appuntamento è in piazza Vittorio Veneto.

"Non sarà un comizio - scrivono Le Parole Fucsia -, una manifestazione, un sit-in o una performance: sarà un rito. Non solo un modo per commemorare, ma un momento collettivo di cambiamento, perché ogni donna uccisa in Italia quest’anno è una di noi, siamo noi e la prossima volta potrebbe essere una di noi" . "Ma noi ci vogliamo VivƏ e LiberƏ ". Questo rito sarà formato da alcuni gesti, semplici e simbolici, perché ognunə possa partecipare: "Ci vestiremo di nero, simbolo del lutto e del dolore; Ci saranno una serie di cartelli sparsi per la piazza. Ogni cartello porterà scritto il nome di una delle donne uccise. Ognuna di noi può raccogliere uno di questi cartelli e portarlo al collo. In silenzio, presenti, forti, Alcune donne leggeranno le storie di 10 di queste donne. Per fare memoria e ridare la dignità che con la morte è stata loro tolta posizioneremo delle candele che formeranno una scritta. Invitiamo, durante il rito e le letture, le persone presenti ad accendere queste candele. Chiunque, con rispetto, può partecipare".