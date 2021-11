La Polizia Locale di Gaglianico a tre giorni di “Local Police Academy”

C'era anche l'agente Alessio Santi di Gaglianico tra gli 80 tra agenti, ispettori, comandanti e posizioni organizzative ai tre giorni di “Local Police Academy” al Campus ITCILO di Torino nell’ambito del progetto europeo Pactesur, di cui ANCI Piemonte è partner.

Pactesur è finanziato dal Fondo Sicurezza Interna-Polizia (ISF-Police Action Grant) che mira a rafforzare la sicurezza degli spazi pubblici. Presenti al corso anche rappresentati di comuni francesi, spagnoli ma non solo. Erano rappresentati anche il Belgio, la Germania e la Lituania.

"E' stata un'esperienza molto interessante - spiega Alessio Santi -. Ci hanno fatto lezioni per prepararci contro il terrorismo per esempio sull'organizzazione della sicurezza, tecniche di combattimento e difesa da arma da taglio fatte da personale appartenente alle forze speciali, primo soccorso da combattimento e anche su tecniche di mediazione e intermediazione. Ci hanno anche insegnato a come far riprendere le persone sotto shock. Sono state giornate con 7 ore di lezione davvero intense".