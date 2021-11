Borriana: abbandona rifiuti, 600 euro di multa

"Il lavoro che, da tempo, stiamo svolgendo di controllo e verifica sul territorio, ha portato a dei risultati concreti con azioni contro chi, incivilmente, abbandona rifiuti nelle isole ecologiche", commenta il sindaco Francesca Guerriero.

"Fortunatamente - continua - da alcuni mesi a questa parte, le nostre isole ecologiche non vengono più prese di mira, grazie ad un lavoro accurato, di contrasto che HA PORTATO AD INDIVIDUARE E SANZIONARE CON MULTA di € 600 il responsabile che nei giorni 13 maggio 2021-13 e 21 giugno 2021, ha deciso di abbandonare rifiuti nell’area ecologica di Via Rivalta e successivamente di Via Lamarmora. Sono inoltre installate delle telecamere per individuare i responsabili di tali abbandoni. Io in prima persona, ho seguito e lavorato a questo intervento in collaborazione con i Carabinieri Forestali di Sordevolo, territorialmente competenti nel nostro comune, che hanno seguito le indagini che hanno consentito di arrivare ad individuare il soggetto, che abbandonava rifiuti sul suolo pubblico! Un ringraziamento doveroso, oltre che ai Carabinieri Forestali per la professionalità e disponibilità mostrata, va a due cittadini di Borriana che, con un elevato senso civico, di responsabilità e rispetto per il territorio, mi hanno contattato, hanno fatto puntuale e precisa segnalazione di quanto era accaduto, fornendo dati importanti che ci hanno aiutato ad individuare il soggetto e a emettere sanzione".

Chi abbandona i rifiuti deve essere punito per legge per il sindaco:

"Altra cosa è il costante monitoraggio del territorio, da parte del cantoniere del nostro comune e degli operatori Seab che fanno sempre le dovute segnalazioni al Sindaco ed agli uffici comunali! Il Comune ha fatto richiesta anche a Cosrab di fototrappole in comodato ma, a fronte delle innumerevoli richieste e del numero ristretto di fototrappole in dotazione, i tempi sono molto lunghi; motivo per cui abbiamo intrapreso altre strade e, nell’arco di qualche settimana abbiamo raggiunto l’obiettivo. Abbiamo anche preventivi di spesa per acquistare una fototrappole da avere a nostra disposizione! Invitiamo chiunque veda episodi di abbandono rifiuti, di fare opportuna segnalazione verbale o scritta al Comune per presenza di rifiuti abbandonati, fornendo tutte le indicazioni possibili, al fine di individuare i responsabili! Anche al torrente Elvo abbiamo intrapreso azioni per ridurre l’abbandono e stiamo valutando ulteriori azioni di contrasto che possono essere più efficaci".