Andorno: Irrompe in casa del vicino armato di coltello, arrestato

Andorno: il vicino irrompe in casa armato di coltello, arrestato, foto archivio

E' stata una banale lite questa notte a fare scattare le manette ai polsi di un quarantenne di Andorno su richiesta del Pm Paola Francesca Ranieri.

A ricostruire il fatto è stato il procuratore capo Teresa Angela Camelio. "A essere coinvolte sono due persone che abitano in un condominio, una tra i 40 e i 50 anni e un extracomunitario più giovane. Intorno alle 22,30 il primo ha fatto irruzione in casa dell'extracomunitario con un coltello con una lama di 22 centimetri. La vittima ha cercato di difendersi procurando una lesione lieve all'uomo giudicata guaribile in 5 giorni>.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del nucleo di Andorno. Diversi i capi di accusa nei confronti dell'arrestato.