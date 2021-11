Vaccini Covid: da domani sarà attivato un hub a Gli Orsi

In merito ai disagi segnalati negli ultimi giorni riguardo l’organizzazione della campagna vaccinale Covid, in particolare nella gestione dell’attesa degli utenti nella sede Biver Banca a Biella, la Direzione Generale dell’ASLBI esprime innanzitutto le più sentite scuse all’utenza e si impegna a risolvere le criticità organizzative e logistiche degli hub sul territorio attuando contromisure tempestive ed efficaci per gestire sia le vaccinazioni tramite prenotazione sia quelle ad accesso diretto. Nel prossimo fine settimana, in tutto il territorio, sono programmate oltre 1.550 vaccinazioni (accessi diretti esclusi). Per facilitare le operazioni e non creare attese prolungate, il suggerimento alla cittadinanza è di recarsi all’appuntamento al massimo 10 minuti prima dell'orario indicato. Nella giornata di ieri, giovedì 18 novembre, all’esterno della sede Biver Banca, grazie alla collaborazione con la Protezione Civile di Biella, è stata allestita una tenda riscaldata per offrire riparo agli utenti in attesa. Sabato 20 novembre la sede sarà regolarmente aperta mentre domenica 21 novembre l’attività vaccinale sarà garantita al Centro Commerciale Gli Orsi.

ATTIVITA’ VACCINALE NUOVO CENTRO VACCINALE A GLI ORSI

Dal weekend sarà aperto il nuovo centro vaccinale al Centro Commerciale Gli Orsi, utile sia per le prenotazioni che per gli accessi diretti, sempre al fine di garantire le migliori condizioni per l’utenza nei vari hub pur mantenendo sostenuti i ritmi della campagna e programmando più efficacemente gli appuntamenti. Il centro vaccinale a Gli Orsi sarà aperto nei prossimi fine settimana, dalle ore 14 alle 19, a partire da sabato 20 e domenica 21 novembre. L’apertura, al momento, è prevista fino alla fine dell’anno. L’hub si troverà all’interno della galleria dei negozi, nell’area nelle vicinanze del Biella Forum.

Il servizio vaccinale è riservato ai residenti nei Comuni afferenti all’ASLBI. Sarà possibile accedere in maniera diretta per la somministrazione delle prime dosi. In sede di appuntamento sarà necessario presentare tessera sanitaria e documento di identità in corso di validità. «Siamo davvero lieti e orgogliosi di ospitare il nuovo centro vaccinale della città, confermando ancora una volta la nostra collaborazione con l’ASLBI - dichiara il Direttore de Gli Orsi, Alessandro D’Angelico - Il Centro Commerciale Gli Orsi ci tiene a dare un contributo concreto alla società per combattere la pandemia attuale, con l’obiettivo di offrire supporto all’ASLBI e favorire l’attività vaccinale Covid, che in questo momento particolare deve concentrarsi sulla somministrazione della terza dose. Lo shopping center ha a cuore l’interesse del cittadino e vuole offrire sempre di più servizi dedicati al benessere e alla salute. Ringraziamo l’ASLBI e tutto il personale sanitario per il costante impegno che sta dimostrando nel portare avanti questa importante campagna». «L’apertura del centro vaccinale de Gli Orsi permetterà di offrire una maggiore prossimità alla cittadinanza in occasione del tempo libero – commenta la Direzione Generale dell’ASLBI – Alla direzione del Centro Commerciale va un ringraziamento per la sensibilità dimostrata verso questa ulteriore iniziativa a contrasto del Covid. Un “grazie” va poi alle associazioni e ai gruppi di volontari che supporteranno fattivamente l’iniziativa».

SALONE POLIVALENTE DI CAVAGLIA’

Nel weekend di sabato 20 e domenica 21 novembre, dalle ore 9 alle 19, sarà inoltre attivo il Salone Polivalente di Cavaglià per prenotati (con 747 appuntamenti totali programmati) e accessi diretti per la prima dose, per gli abitanti della zona grazie alla collaborazione con i Medici di Medicina Generale.

ATTIVITA’ TAMPONI CENTRO UNICO TAMPONI

Da venerdì 19 novembre è attivo il centro unico tamponi Covid nella zona esterna dell’Ospedale, dove confluiscono tutte le operazioni legate all’intera tipologia di test e dedicando così la sede Biver Banca (dove è stato eseguito un totale di 1.271 test dal 4 ottobre al 17 novembre) esclusivamente ai vaccini. Il centro unico tamponi Covid è aperto ogni giorno dal lunedì alla domenica dalle ore 8,30 alle 15,30. Ulteriori implementazioni per tutto il territorio sono al vaglio della Direzione Generale e del Dipartimento di Prevenzione ASLBI per facilitare i cittadini, il personale sanitario e amministrativo impiegato nei centri vaccinali, oltre ai vari gruppi e associazioni di volontari che stanno supportando con il loro impegno le operazioni