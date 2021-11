Generosità dei richiedenti asilo per la Festa degli Alberi a Biella

Domenica 21 novembre 2021, alle ore 10:30 – Festa degli Alberi a Nuraghe Chervu – parcheggio auto area Pasticceria Brusa

In preparazione della Festa degli Alberi, presso l’area monumentale di Nuraghe Chervu, sono state piantumate 220 piante provenienti dai vivai di Forestas, l’Agenzia forestale della Regione Autonoma della Sardegna, grazie all’opera volontaria dei richiedenti protezione internazionale che fanno capo all’Associazione Pacefuturo di Pettinengo. Un gruppo di ragazzi migranti, formati da Paolo Cavallini, che ogni giorno mantengono il parco di Villa Piazzo e i sentieri del Comune di Pettinengo.

Cinque profughi in attesa di ottenere il permesso di soggiorno, provenienti da Ghana, Burkina Faso, Mali, Gambia, donano tempo, professionalità e fatica in favore della comunità di accoglienza attraverso la loro generosa disponibilità. Disponibilità che, con Su Nuraghe, si è più volte concretizzata a Pettinengo, collaborando agli allestimenti museali all’aperto della mostra di gigantografie “Biellesi con la valigia” o all’inaugurazione a Biella, lo scorso mese di maggio, della “Oasi delle Api – Casiddos de Nuraghe Chervu”, opera realizzata in collaborazione con il Soroptimist Club Biella e con l’Associazione Biellese Apicoltori.

In preparazione della “Festa degli Alberi”, che si terrà la prossima domenica 21 novembre, alle ore 10:30, accanto ai ginepri destinati ai nuovi nati nella Comunità di Su Nuraghe, i richiedenti asilo di Pacefuturo hanno messo a dimora nuove piante mellifere tra mirti e corbezzoli, cisti “incanus” e “salvifolius”, elicriso con alcune varietà di “lavandula stoechas” e “officinalis”. Piante utili alla famiglia di api della vicina “Oasi”; utili anche per l’attività didattica e di educazione ambientale rivola ai bambini e ai ragazzi delle scuole biellesi.