Lavaggio a mano dell’auto: Sai perché si utilizzano due secchi e due spugne?

La carrozzeria delle auto è una delle parti del veicolo a cui si tiene maggiormente. La lucentezza, i riflessi, la vernice metallizzata su cui si specchia il sole, sono i dettagli più importanti che mostrano quanto impegno ci si mette nel prendersi cura del proprio veicolo, con lavaggi e prodotti appositi che ne esaltano il profilo.

Nonostante il risultato dia sempre grandi soddisfazioni, lavare esternamente la propria auto a mano, non è un lavoro che piace a tutti. Molto spesso ci si riduce all’ultimo, quando la vettura è in condizioni disastrose, recandosi in un autolavaggio self-service e svolgendo il compito frettolosamente.

Ma cosa comporta una scarsa - e poco accurata - pulizia della carrozzeria?

"Molte persone non sanno che lo sporco, soprattutto quello causato da insetti e guano, se lasciato sulla superficie della macchina per più di due giorni, rischia di lasciare micro graffi irreparabili” spiega Christian Grasso, titolare dell’autolavaggio Spunton, che è uno dei maggiori esperti nella pulizia manuale delle auto.

“Le vernici di oggi sono per la maggior parte ecologiche; riducono l’impatto ambientale ma sono anche più complesse da trattare, perché se si fa uso di detergenti troppo aggressivi o panni poco professionali, si rischia di opacizzare la carrozzeria o lasciare delle macchie” spiega Christian. “Se si toglie lo sporco con poca cura e tanta fretta, specie quando è di origine animale, questo alla lunga compromette seriamente l’estetica del veicolo”.

Conoscere una giusta tecnica di lavaggio, che unisca attenzione e prodotti di alta qualità, può notevolmente cambiare il risultato. Le stesse case automobilistiche consigliano sempre una pulizia manuale: è per questo che Autolavaggio Spunton, dove la passione per il proprio lavoro è il motore che spinge l’azienda, realizza un lavaggio a mano autentico e minuzioso, attento al più piccolo dettaglio, con una cura persino superiore a quella che ci metterebbe lo stesso proprietario.

Come viene realizzato il lavaggio a mano?

La prima fase è quella del pre-lavaggio, effettuato per rimuove lo sporco più grossolano depositato sulla superficie del mezzo.Una volta rimosso il primo strato, si passa alla seconda fase: il lavaggio vero e proprio, più approfondito, che viene realizzato utilizzando due secchi e due spugne, per non contaminare l’acqua pulita ri-sporcando l’auto o, addirittura, graffiandola con i residui di polvere e terra. Infine, si conclude la pulizia con la terza fase, quella dell’asciugatura, fondamentale per la riuscita del lavoro, che viene realizzata utilizzando panni in microfibra e prodotti idonei ad alta qualità, per garantire un ottimo risultato duraturo nel tempo.

