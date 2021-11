Sanità: Delmastro chiede a Icardi di aprire un dialogo con i sindaci biellesi

Riportiamo qui di seguito una lettera a firma dell'Onorevole Andrea Delmastro rivolta all'assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi, in seguito alla sua presa di posizione in difesa del direttore generale Asl Biella Mario Sanò assieme a Corradino, Mosca e Caucino (leggi qui).

"Leggo, stupefatto, che non avrei dovuto denunciare la situazione da terzo mondo che si sta verificando, con code chilometriche e cittadini esposti al gelo e alle intemperie, per la vaccinazione, nonostante sacrifici, abnegazione e disponibilità di medici, infermieri, volontari e personale amministrativo. Proprio la disponibilità indiscussa di medici, infermieri, volontari e personale amministrativo, mi convince che qualcosa non abbia funzionato a livello di direzione generale. Secondo alcuni non avrei dovuto intervenire perché Sanò sarebbe stato nominato dalla giunta di centrodestra. E quindi? Dovrei tacere, volgere la testa da altra parte, come si fa ad altre latitudini e longitudini dove si difende l’amico o la parrocchia prima che un territorio? Se questo è il messaggio – e spero che lo non lo sia – disonora il mittente e sbaglia il destinatario perché sono di altra pasta! Ancora mi viene suggerito da Lei di assumere un atteggiamento più costruttivo e di non “anticipare giudizi privi di elementi costruttivi”.

Provo a darLe degli spunti costruttivi, pur difendendo il mio territorio e senza mettere la polvere sotto il tappeto per non meglio precisate esigenze di parrocchia politica. Lei è a conoscenza del fatto che, in spregio a circolari della stessa Regione, sino a quando non vi è stato un intervento pubblico, all’ASL di Biella i cittadini non riuscivano ad avere notizie dei parenti degenti, potendoli visitare solo ogni 48 ore, a prescindere dalla criticità della situazione? Ritiene per caso che questa sia una buona prassi per un ospedale che punta sulla “umanizzazione del trattamento”? Lei sa che i medici interni sono senza incentivi, ma continuiamo a pagare i c.d. “medici a gettone” 800 euro al giorno? Non crede sarebbe meglio incentivare gli interni per tenerli sul territorio ed evitare quella emorragia alla quale stiamo assistendo? Ancora perché non potenziamo gli ambulatori il sabato e la domenica anche per smaltire le lunghe liste d’attesa? Le comunico che oculistica, nonostante la disponibilità dei nostri medici, conta migliaia e migliaia di cataratte in lista d’attesa. Sempre sulle liste d’attesa, alla luce delle altissime tecnologie presenti nel nostro Ospedale, perché non si convenzionano gli esami ordinari, mantenendo gli esami di alta specializzazione internamente per smaltire le liste? Le comunico che oggi, incredibilmente, avviene esattamente il contrario. Biella ha da sempre una particolare vocazione alla cura oncologica ed è dotata di alta strumentalizzazione. Lei è a conoscenza del fatto che per un controllo al tumore alla prostata oggi un biellese dovrà recarsi a Pinerolo nel febbraio 2022?Ancora Lei sa che a Valdilana una volta esisteva un ospedale, poi è stato chiuso, mantenendo un punto infermieristico che poi è stato chiuso, mantenendo una ambulanza medicalizzata, ma circa un mese fa la predetta ambulanza medicalizzata è stata riassegnata solo in servizio notturno?

Potrei tediarLa per ore e ore, pur sempre con questo atteggiamento costruttivo, ma sono consapevole dei suoi mille impegni e mi avvio ad una riflessione conclusiva. Sono abituato a riconoscere i meriti: Lei ha destinato maggiori fondi per la sanità biellese, ma, se è così, il tema è di come vengono spesi i soldi. E’ disposto ad un incontro non con il sottoscritto, ma con tutti i Sindaci del Territorio, per comprendere cosa scoraggi le professionalità e determini l’emorragia incontenibile di primari e medici nella sanità biellese? Lieto di aver contribuito in termini costruttivi , sono sicuro che potrà proseguire direttamente il dialogo con i Sindaci del Territorio che sapranno, nelle modalità che Lei vorrà, esporLe decine di altre problematiche, nell’esclusivo interesse sanitario del territorio. Distinti saluti".