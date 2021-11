Sandigliano e Provincia dicono basta agli incidenti sulla sp 143 e investono 300 mila euro sulla sua sicurezza

Il progetto è stato presentato ieri sera nella sala consigliare e vale 300 mila euro. Tanto vale la sicurezza sulla strada che collega Biella con Cavaglià, che a Sandigliano ha già visto troppi incidenti.

E ora il sindaco Mauro Masiero dice basta. <Ringrazio la Provincia che mi ha teso la mano – commenta il primo cittadino - . Noi abbiamo fatto il progetto ma anche loro contribuiranno nella sua realizzazione. Una situazione simile non è più sopportabile. E' un continuo via un incidente sotto un altro. L'ultimo anche importante. Investimenti di pedoni. Ci sono stati dei morti. Le macchine passano troppo velocemente in questo punto della provinciale, è ora di imporle di rallentare. Ho parlato con la Provincia per chiedere se si poteva intervenire e il progetto che a breve partirà è il risultato>.

A giorni aprirà il cantiere: sulla arteria saranno realizzate isole pedonali con segnali di luce a intermittenza, restringimenti della carreggiata, attraversamenti pedonali rialzati che di notte saranno anche illuminati al passaggio delle persone. <Vogliamo imporre alle macchine di rallentare – continua Masiero – e così sarà. Chiediamo un po' di pazienza agli automobilisti perché ci saranno modifiche alla circolazione per la presenza di operai, ma è per il bene di tutti. Saranno interventi importati di posa di segnaletica, allacci all'energia elettrica e opere murarie. E se tutto andrà bene in primavera asfalteremo e finalmente sarà in sicurezza”.