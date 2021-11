Domenica Biella Rugby vs Amatori Alghero e sabato Rugby al femminile

Domenica Biella Rugby vs Amatori Alghero sul campo di via Salvo d'Acquisto e sabato Rugby al femminile

Riprende il Campionato Maschile di Serie A dopo l’interruzione di un turno dedicato ai recuperi e alle attività della Nazionale impegnata negli Autumn Nations Series 2021. Biella è pronta a giocare la terza partita sul campo di casa, finora inviolato, opposta ad Amatori Alghero, compagine ostica a caccia di conferme.

Tre successi consecutivi per la squadra di Marco Porrino, risultati altalenanti per i sardi che dopo il successo ottenuto contro Cus Genova in trasferta, ha subito prima la pesante zampata da Cus Torino: 5-34 sul terreno del Maria Pia di Alghero, poi la sconfitta 33-13 nel recupero con Parabiago domenica scorsa, ancora in trasferta. Facile immaginare i prossimi avversari pronti a lottare per racimolare punti utili a scalare la classifica del girone. Per il primo anno Amatori Alghero affronterà il campionato orfano dell’allenatore - giocatore Marco Anversa, noto per l’esperienza maturata sui campi da gioco e soprattutto per il piede preciso. Al suo posto, tanti nuovi acquisti da testare e conoscere di settimana in settimana oltre ad una prima linea di spessore.

Biella non potrà contare sulla presenza in campo della seconda linea Nani Loretti, infortunato nella gara contro Pro Recco giocata al Carlini – Bollesan di Genova.

Marco Porrino, head coach Biella Rugby: “Giocare contro Alghero non è mai semplice. Sono reduci da due partite difficili e avranno voglia di recuperare. Prediligono il gioco veloce, un gioco molto simile al nostro, al netto di quello proposto con la mischia ordinata. Noi veniamo da una settimana meno ‘tirata’ del solito, durante la quale tutti hanno continuato ad allenarsi con la U19 applicandosi al progetto di costruzione di un intero settore, ora siamo ripartiti con entusiasmo. Per quanto riguarda i risultati, veniamo da una serie positiva, scenderemo in campo cercando di mantenere l’atteggiamento giusto che fino a questo momento si è dimostrato prezioso”.

Kick off alle 13 .

In occasione del match Brc vs Amatori Alghero e il giorno precedente, durante l’evento “1° Festival del Rugby tutto al Femminile”, Biella Rugby appoggerà l’associazione Paviol APS in un’operazione di sensibilizzazione a contrasto della violenza di genere. La psicologa Simona Ramella Paia, presidente dell’associazione Paviol: “Paviol è un’associazione di promozione sociale che opera sul territorio dal 2014 fornendo supporto psicologico gratuito a vittime e autori di violenza. Distribuiremo, insieme, cartoline che testimoniano la presenza sul campo della sensibilizzazione della squadra cittadina, attenta all’argomento e partner di una campagna d’informazione iniziata nel 2019 con il patrocinio della Regione Piemonte. Lo sport, anche a livello nazionale, si sta muovendo nella stessa direzione, incrementando le occasioni di informazione all’interno dei gruppi sportivi. Paviol, APS dal suo inizio, ha seguito circa 140 donne vittime di violenza e 104 uomini autori di violenza con il progetto SPAM a cui è dedicata la campagna con Biella Rugby”.

Serie A Rd. 5 – 21.11.21. I Centurioni – VII Torino; Biella Rugby – Amatori Alghero; Cus Genova – Parabiago; Cus Torino – Pro Recco.

Classifica. Cus Torino punti 19; Biella Rugby e Parabiago 14; Rugby Milano 9; I Centurioni 7; Cus Genova 5; VII Torino e Amatori Alghero 4; Pro Recco 0.

TUTTE GLI ALTRI IMPEGNI GIALLOVERDI DEL WEEKEND

“1° Festival del Rugby tutto al Femminile”, sabato dalle 15 alle 17.30. Evento organizzato dal Comitato Regionale Fir Piemonte in collaborazione con Biella Rugby.

Sarà un’intensa giornata di rugby femminile quella in programma a Biella sabato 20 novembre. Dalle ore 15.00 il via alle competizioni con partite giocate con la specialità del tag rugby, ovvero in modalità priva di contatto, giocata indossando all'altezza della vita una cintura di velcro alla quale sono legate due nastri al disopra delle anche. Il modo di giocare è simile ma contatto placcaggio vengono sostituiti dal tentativo della difesa avversaria di strappare uno dei nastri al portatore di palla che attacca.

Sono invitate a partecipare tutte le atlete tesserate, e non, dalla categoria Under 7 anni alla categoria OLD per coinvolgere tutte le bambine, le ragazze e le donne che praticano il nostro sport in un momento di festa, di gioco collettivo e di condivisione dei principi e dei valori del rugby. Accoglienza riservata e curata dal Club biellese per tutte le giovani e giovanissime che vogliano conoscere e provare la gioia di questo fantastico sport.

A seguire ovviamente l’icona del rugby: il Terzo Tempo!

Serie A Femminile 21.11.21 Biella Rugby vs Rovato ore 14.45

Serie C 21.11.21 Novara vs Biella Rugby alle 14.30

U19 21.11.21 Biella Rugby vs Monferrato-Asti Rugby ore 11