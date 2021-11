Basket bond: Sella, CDP e MCC, 100 milioni a sostegno delle PMI e Mid Cap italiane

A inaugurare il programma sono state due imprese italiane - Star7 (leader mondiale nei servizi linguistici) e Ciemme Alimentari (leader in Italia nella produzione di gnocchi e chicche di patate) - che hanno appena emesso minibond per un valore complessivo pari a 24,5 milioni di euro con l’obiettivo di raccogliere risorse per finanziare i rispettivi piani di investimento e sviluppo sul mercato nazionale e internazionale. CDP e MCC hanno agito come anchor investor, ciascuna sostenendo il progetto attraverso la sottoscrizione del 40% delle emissioni, mentre Banca Sella ha sottoscritto il restante 20%.

Il piano, che proseguirà con altre emissioni di minibond da parte di aziende italiane fino al raggiungimento dei 100 milioni di euro di risorse previste, è stato promosso da Banca Sella in qualità di arranger tramite la divisione Corporate & Investment Banking. Gardant è intervenuta come servicer e corporate servicer, monitoring agent e altri ruoli ancillari, mentre lo studio legale Chiomenti ha agito come deal counsel.

“Questa prima operazione rientra in un più ampio programma di basket bond che conferma la nostra strategia e il nostro impegno al fianco di aziende e imprenditori nella realizzazione dei loro progetti di trasformazione e crescita, attraverso nuovi strumenti e soluzioni di investment banking, per aumentarne la capacità competitiva anche sui mercati internazionali” afferma Giacomo Sella, responsabile Corporate & Investment Banking del gruppo Sella.

Le emissioni obbligazionarie sono state quotate sull’ExtraMOT PRO3, il segmento di Borsa Italiana dedicato ai minibond, che garantisce visibilità sui mercati alle PMI e Mid-Cap che aderiranno all’iniziativa.

Il dettaglio della prima emissione

Il minibond da 20 milioni di euro è stato emesso da Star7, azienda con sede ad Alessandria che nasce come filiale italiana della società svizzera STAR AG, leader mondiale nei servizi linguistici. Il minibond ha una durata pari a 7 anni (preammortamento di 12 mesi) ed è finalizzato a raccogliere risorse finanziarie per finalizzare l’acquisizione del 100% dell’azienda irlandese LocalEyes Ltd.

L’altro minibond da 4,5 milioni di euro è stato emesso da Ciemme Alimentari, azienda con sede a Barletta che opera nel settore alimentare e leader in Italia nella produzione e commercializzazione di gnocchi e chicche di patate. Il minibond ha una durata di 7 anni (preammortamento di 12 mesi) ed è finalizzato a sostenere la crescente domanda di prodotto da parte dei consumatori e, nello specifico, ha l’obiettivo di potenziare la capacità produttiva attraverso la realizzazione di una nuova linea di produzione altamente automatizzata. Ciò porterà importanti benefici alla società, in termini di maggiori volumi prodotti e di economie di scala con relativa razionalizzazione dei costi operativi.