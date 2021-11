Serata Fotografica con Cristina Garzone a Palazzo Ferrero

Cristina Garzone nasce a Matera e risiede a Firenze. Si dedica da anni alla fotografia amatoriale con predilizione per il reportage. Nel 2000 frequenta il “Centro Sperimentale di Fotografia” di Prato. Attualmente è socia dell’Associazione Fotografica “Il Cupolone” di Firenze. E’socia onoraria di Circoli e Gruppi Fotografici nazionali ed internazionali. Innumerevoli sono le onoreficenze che le Federazioni della Fotografia, la nazionale Fiaf e la internazionale Fiap, le hanno riconosciuto (AFI – MFIAP – EFIAP/d1 – GPU – CR2 – VIP3).

Unica donna fotografa in Italia ad aver conseguito il titolo internazionale MFIAP (Maitre de la Federation Internationale de l’Art Photographique). In virtù della popolarità acquisita in campo nazionale ed estero, è sempre più spesso chiamata a far parte, in veste di giurata, di competizioni fotografiche, le più prestigiose. Sue foto sono apparse su copertine di riviste e pubblicazioni varie, altresì inserite in monografie di varie argomentazioni e per la pubblicità. Del suo modo di fotografare ha detto: “Mi è sempre piaciuto ritrarre con i miei scatti le persone. Per riuscire in questo ho bisogno di avvicinarmi con pazienza ed umiltà e provare a stabilire un rapporto amichevole con i soggetti, farli sentire sempre a loro agio, cercando di catturare la loro migliore espressione, che poi, è sempre quella più naturale, nella loro dignità e mai nelle tragedie”.

L’accostamento del colore in ogni sua eccezione nei vari contesti etnici, sono gli elementi che motivano Cristina Garzone a continuare la ricerca di nuovi particolari di vita quotidiana nel segno della buona fotografia. Per i propri reportage predilige usare fotocamera Canon Eos 5D Mark III e Canon 6d; obiettivi 24-105, 24-70mm f 2.8, 50mm. f 1.4, 85mm f1.8 e 70-200mm f 4.