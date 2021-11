Intorno alle 22.30 di oggi, 18 novembre, la richiesta di soccorso è arrivata da Zumaglia Frazione Case Sparse peer un incendio sviluppatosi in una rimessa. I Vigili del Fuoco, in questo momento alle 23, stanno lavorando per mettere in completa sicurezza la struttura. L'incendio è sotto controllo ma si dovrà procedere alla totale bonifica dell'area. Sul posto anche i Carabinieri e il Sindaco di Zumaglia.

Seguiranno aggiornamenti.