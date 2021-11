Strona: Furto in casa in Frazione Buzzano, sottratti monili in oro. Indagano i Carabinieri

Sempre più frequenti i furti in abitazioni nei paesi del biellese. Questa volta vittima dei ladri una donna di 77 anni che ha ricevuto la sgradita sorpresa. I Malviventi si sono introdotti in casa ed hanno sottratto diversi monili in oro. Indagano sul fatto i Carabinieri. Come di consueto si consiglia di avvisare le forze dell'ordine nel caso si avvistassero persone o mezzi sospetti.