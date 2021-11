Biella, tampona due auto e si allontana. Poi dopo 10 minuti ritorna...

Strano incidente stradale nella prima mattinata di oggi, 18 novembre, a Biella. Si tratta di un tamponamento, avvenuto in via Torino, in prossimità della sede dell'Unione Industriale: la dinamica è ancora in fase di rilievo ma, secondo le prime ricostruzioni, sembra che un'auto abbia urtato due macchine per cause da accertare e si sarebbe allontanata dalla zona del sinistro.

Ad assistere alla scena alcuni passanti che hanno lanciato l'allarme. Poi, dopo appena 10 minuti, lo stesso mezzo avrebbe fatto ritorno. Sono in corso gli accertamenti di rito da parte degli agenti di Polizia Locale. Nessuno è rimasto ferito nell'accaduto.