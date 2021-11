L’Xbox Series X è da record: il modello in platino costa quanto una macchina

Tutto è pronto per l'arrivo dalla Gran Bretagna della nuova Xbox Series X in platino. Il modello che ha già iniziato a far parlare di sé per il prezzo di vendita esorbitante, paragonabile persino a quello di un'automobile, richiede tempi di realizzazione di circa 12-16 settimane e ciascun interessato può acquistare al massimo 3 pezzi.

La firma è di Truly Exquisite, noto brand londinese specializzato in modifiche di lusso per prodotti elettronici.

Dopo gli esperimenti (riusciti) con gli iPhone e gli smartphone Galaxy, è arrivato il momento della console marchiata Microsoft, rivisitata dal punto di vista estetico e perfezionata in platino.

I pezzi messi sul mercato, come si legge sul portale ufficiale dell’azienda, sono appena 100 poi “una volta che sono andati, sono andati”. Inoltre, ciascuna “console viene numerata individualmente da 1 a 100, per cui ogni piattaforma è davvero unica”.

Come è fatta l'innovativa Xbox Series X in platino?

Come si può ben intuire, l'Xbox Series X in platino è un oggetto piuttosto raro e appariscente che richiede un esborso economico non indifferente. Non si tratta di una console adatta a tutte le tasche, piuttosto di un ‘vezzo’ per pochi, folli fortunati.

La costosissima console, dal punto di vista tecnico, è uguale al modello Xbox Series X sul sito di GameStop : implementa gli stessi componenti hardware e non assicura prestazioni migliori. L'unica sostanziale differenza riguarda proprio il materiale della scocca e del controller, senza dimenticare la presenza del piccolo logo di Truly Exquisite.

Una volta acquistata, infatti, la piattaforma viene venduta con 2 joypad originali placcati nello stesso modo.

Per le specifiche tecniche vale la pena citare la CPU AMD Zen 2 8 Core 3.8 GHz, la memoria RAM 16GB GDDR6 e la scheda video RDNA 2 52 Cus 1.825 GHz che raggiunge i 12.5 TFLOPS.

Qual è il costo effettivo della moderna Xbox Series X in platino?

A questo punto, non resta altro da fare che venire al nocciolo della questione. Qual è il costo effettivo di un oggetto tanto esclusivo?

Partiamo dalla versione più onerosa: l’Xbox Series X in platino lucido ha un prezzo nella valuta locale pari a 7799 sterline, che corrispondono a circa 9100 euro nel cambio attuale. Per l'arrivo del modello in Italia, i tempi di consegna sono abbastanza lunghi considerato, come detto, che tra realizzazione e spedizione ci sono bisogno di 12-16 settimane.

Nell’attesa, nessuna ansia: “Gli ordini raggiungono ogni parte del mondo e ciascuna spedizione sarà completamente tracciabile a assicurata per qualsiasi perdita o danno”.

Chi aveva intenzione di ricevere questo prodotto come dono sotto l'albero di Natale non può non restare deluso. Per fare un confronto e capire la portata dell’investimento, il prezzo non si discosta di molto dalla Dacia Sandero, un'utilitaria appartenente al segmento B con costo di listino che parte da 9550 euro.

Al tempo stesso, non manca un'alternativa a buon mercato, se così si può dire. Per i meno ‘abbienti’ c’è l’Xbox Series X in platino nella sua versione opaca, il cui prezzo complessivo ammonta a circa 8800 euro. Il risultato? Si risparmiano ben 300 euro!

Navigando sul sito si trovano anche altre personalizzazioni di tutto rispetto, come il modello limitato in oro 24 carati, con prezzo di vendita di 7399 sterline.