Biella: Confuso, non ricorda più dove ha posteggiato l'auto e chiede aiuto

Si ricordava solo di essere andato a fare commissioni in via Italia e nient'altro. Dove avesse lasciato l'auto era completamente perso nella sua memoria. A questo punto il 90enne in difficoltà è entrato alle poste per chiedere aiuto. Gli impiegati hanno chiamato gli agenti della Polizia Locale che, con l'unica indicazione del numero di targa, hanno perlustrato la zona fino a quando, dopo diversi giri, hanno rintracciato l'auto per riconsegnarla all'uomo.