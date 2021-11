Anffas Biellese all'opera per Natale, ecco le cassette e i cestini natalizi FOTO

Prodotti natalizi, speciali. I ragazzi del centro diurno di Anffas Provinciale, infatti, sono impegnati nella realizzazione di splendide confezioni in viste delle prossime feste.

Spiega l’educatrice Cristina Neggia, dalla sede di Gaglianico: “Utilizziamo delle cassette della frutta e della verdura vuote, materiale povero e da riciclare. Ovviamente facciamo prima una cernita. Poi le puliamo e le verniciamo, magari coprendo scritte pubblicitarie o altro. Dopodiché i ragazzi scelgono i colori natalizi, a seconda della loro fantasia. Quindi realizzano le decorazioni finali: auguri di buone feste e altro. Infine applichiamo fiocchi, nastrini o altro, proveniente da altri nostri laboratori”.

In questi giorni sono state realizzate già una ventina di cassette, mentre altrettante sono in corso di preparazione dagli ospiti. Dopodiché i cestini natalizi verranno consegnati alla “Riseria Catella”, che li utilizzerà come base per meglio promuovere i propri prodotti, proprio nel periodo di feste. “Si tratta di una collaborazione di lunga data -spiega Maria Teresa Rizza, presidente di Anffas Provinciale -. L’azienda da anni infatti raccoglie fondi utili per i nostri progetti”.