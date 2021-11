Lavori in corso nel Biellese Occidentale

Lavori in corso sulle provinciali a Biella e Donato - Foto archivio newsbiella.it

Ad eccezione dei giorni festivi, fino al 26 novembre, nella fascia oraria 7-18:30, lungo 4 strade provinciali del Biellese Occidentale saranno il vigore il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri, ed il limite di 30 km/h, per permettere la manutenzione straordinaria dei piani viabili.

In particolare, con uno sviluppo di ogni cantiere per una lunghezza massima di 100 metri, i lavori sono in corso a Biella, dal km 11+000 al km 12+350 della SP 144 di Oropa; dal km 12+465 al km 13+130 della 513 Rosazza–Oropa; e al km 7+250 al km 8+300 della 502 Sordevolo-Biella.

La quarta provinciale interessata è la 500 Valle Elvo, dal km 14+800 al km 15+560 a Donato.