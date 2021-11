Il “dolce Natale” di Acquadro Dolciumi: Cioccolatini, panettoni e cesti personalizzabili, FOTO

Sta arrivando il Natale e, nei negozi di Acquadro Dolciumi, si sente già il profumo delle feste. A partire dalla vasta offerta di cioccolatini di grandi marche come Lindt, Venchi, Baratti, Novi o Caffarel, l’azienda biellese, che dal 1962 soddisfa i palati dei clienti, anche quest’anno propone cioccolatini artigianali al Ratafià realizzati con il liquorificio Rapa di Andorno Micca, alla grappa e al Bramaterra e, non ultimi, i grappini della Serra con la Grappa Revel Chion; ultima novità in assortimento sono i cioccolatini alla birra Menabrea. Completano l’assortimento, confezioni, panettoni e cioccolatini di tutti i gusti e, soprattutto, per tutte le esigenze.

Non mancano i panettoni artigianali, da quelli più tradizionali a quelli dai gusti più diversi, come le specialità al cioccolato, al moscato o alla birra Menabrea. L’ultima novità di quest’anno è il panettone al Ratafià, realizzato – come i cioccolatini – in collaborazione con il li quorificio Rapa. A concludere il “cerchio delle dolcezze” sono gli intramontabili Torcetti biellesi “Turcét dal quadrét”.

Cesti, scatole e confezioni regalo contenenti prodotti biellesi, tutti personalizzabili a seconda dei gusti del cliente. Non solo: oltre ai dolciumi, nel negozio Acquadro si possono trovare prodotti salati del territorio, come i formaggi Botalla, i salumi di Gabba e altre specialità di gastronomia, come la bagna cauda, l’antipasto piemontese di verdure o la mostarda di mele biellesi, perfetta da gustare in abbinamento con la paletta biellese.

Per visionare tutti i prodotti e le novità, è possibile consultare il sito www.acquadrodolciumi.it, da cui si può acquistare direttamente dallo shop online, con spedizione a casa o ritiro in negozio. La spedizione è gratuita per ordini superiori ai 59 euro.

Dalla fine di novembre, i punti vendita resteranno aperti tutti i giorni dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 19:00.

Biella, via Torino 19 – Telefono: 015 29864

Verrone, via Trossi 6 – Telefono: 015 5821376 Sito: www.acquadrodolciumi.it

Pagina Facebook: www.facebook.com/AcquadroDolciumi