Gaglianico, alla Concessionaria VAuto presentata la nuova Honda HR-V

HR-V è il nome del nuovo modello Honda, appartenente alla famiglia dei veicoli della serie e:HEV (Hybrid Electric Vehicle). Presentata alla concessionaria di via Cavour 55 di Gaglianico, durante il VAuto tour andato in scena giovedì 11 novembre alla presenza di molti partecipanti e del titolare dott. Stefano Vandone, l’auto offre un’efficienza maggiore rispetto alle sue sorelle e dispone di sistemi di sicurezza all’avanguardia. Confortevole all’interno grazie al layout compatto e la posizione centrale del serbatoio che offrono più spazio per le gambe senza trascurare l’impatto estetico che, soprattutto nella parte esterna, presenta la pulizia delle forme e la modernità del SUV coupé.

Il comfort non si ferma ovviamente qui: le bocchette d’areazione poste sul paraurti anteriore e la forma dei gruppi posteriori restituiscono un esperienza di guida con turbolenze ridotte che saprà trasmettere tutta la sicurezza di un’affidabile stabilità su strada e non.

Come tutti gli ibridi, anche HR-V non trascura il divertimento. I due motori elettrici, abbinati ad un terzo a benzina, sono in grado di fornire tre modalità di guida spaziando da un maggior controllo ad uno stile che metterà in mostra le eccezionali prestazioni di questa nuova vettura. Per maggiori informazioni è possibile consultare la concessionaria Honda di via Cavour 55 a Gaglianico.

Consumi: 5,3-7,2 l/100km medio; 6,1-7,6 urbano, 4,8-5,1 extraurbano.

VAuto | VAutostar – Gaglianico (BIELLA)

Via Cavour, 55 - 13894 Gaglianico (BI) Gaglianico

Tel: 015 542951

Mail: biella@gruppovauto.it