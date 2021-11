Caffè del Benessere: ipertensione arteriosa tema dell'ultimo appuntamento, FOTO

Oggi, giovedì 18 novembre, presso il salone del Nuovo Oratorio della Parrocchia di Cossila San Grato, Biella, nell’ambito del Caffè del Benessere, organizzato dall’Associazione ANZITUTTO in collaborazione con Parrocchie Valle Oropa, Bar Cossila San Grato, Associazione Soggiorno Anziani Favaro, Auser Biella, col supporto della 3Bi - Biblioteca Biomedica Biellese si è parlato di ipertensione arteriosa, con relatore il dr. Mauro Ilario Berto già Direttore della Nefrologia della ASL BI e Presidente della Sezione Biellese di AIDO. Le relazioni sono state precedute da una breve presentazione del geriatra Debernardi, presidente di Anzitutto.

Il dr. Berto ha iniziato spiegando che l'ipertensione arteriosa è una "pandemia silenziosa" perchè circa il 70% degli over 65 anni è iperteso. E' la patologia cardiovascolare più diffusa, la sua prolungata presenza provoca danni renali. Tra i fattori predisponenti familiarità, invecchiamento, sovrappeso, fumo, diabete, uso di sale, alcol, stress, sedentarietà. Due o più fattori possono sommarsi aumentando il rischio e rendendo più difficile la terapia. Dopo la classificazione dei gradi di ipertensione ha esaminato le cause di quella "essenziale" e di quelle secondarie a malattie (in questo caso bisogna curare le malattie che la provocano). Circa il 90% delle ipertensioni sono essenziali. Tra le secondarie vanno ricordate anche quelle da farmaci tipo cortisone o antinfiammatori. Il dr. Berto ha esaminato anche quella di tipo nefrovascolare dal punto di vista diagnostico e terapeutico. Anche le tecniche di misurazione della pressione arteriosa sono state da lui esaminate e sono state fornite informazioni a riguardo della sua rilevazione anche quando si è in piedi. Inoltre ha spiegato l'importanza del monitoraggio pressorio delle 24 ore che fornisce anche informazioni sull'andamento nelle ore notturne. Infine una disanima sui farmaci utilizzati, quando iniziarli dopo un trattamento non farmacologico ed il loro meccanismo d'azione.

Alla fine, dopo dibattito con il pubblico (oltre trenta persone, capienza massima della sala per mantenere il distanziamento), il tradizionale caffè offerto dagli organizzatori.

Il prossimo Caffè del Benessere si svolgerà sempre al salone del Nuovo Oratorio della Parrocchia di Cossila San Grato giovedì 2 Dicembre sempre dalle 15 alle 17 ed avrà come argomento la malattia diabetica con relatrice la dottoressa Rita Graziella Guarnieri, responsabile del Reparto di Diabetologia ed Endocrinologia della ASLBI.