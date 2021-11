Tornano a Biella i dialoghi con la modernità, primo ospite sarà Moni Ovadia

Il 22 novembre alle 20.45 presso il salone della Camera del Lavoro di Biella Moni Ovadia terrà la prima lezione del ciclo di conferenze intitolato Dialoghi con la modernità che da nove anni la Camera del Lavoro di Biella e il Centro Documentazione Adriano Massazza Gal organizzano. Lo scopo delle conferenze è quello di approfondire con esperti i processi di cambiamento e di trasformazione, politici, economici, sociali e culturali che attraversano la nostra società.

“E’ indubbio che il cambiamento fa parte della storia umana, ma oggi assume caratteristiche nuove, le tecnologie, la mancanza di chiavi di lettura sistematiche, lo hanno reso, o almeno lo fanno apparire più rapido e più radicale – spiegano la direttrice del Centro Documentazione Adriano Massazza Gal Simonetta Vella e il segretario generale della CGIL di Biella Lorenzo Boffa Sandalina - Spesso questa modernità lascia tanto gli individui quanto le organizzazioni collettive spaesate nell’analizzare punti di forza e criticità, nel valorizzare i primi e nel trovare soluzioni alle seconde. Divengono quindi fondamentali momenti di riflessione e di approfondimento che possono essere utili a tutti per uscire da questo spaesamento ed intravedere i percorsi più utili per progettare il futuro. L’emergenza sanitaria ci ha impedito di organizzare l’edizione 2020-21, tutto quello che è accaduto ha pesantemente influenzato e in parte ancora lo fa, il nostro vivere individuale e collettivo, la lezione del 22 novembre ha quindi un senso ancor più profondo, perché è una ripartenza, perché ci sarà a tenere la lezione Moni Ovadia che rifletterà sul senso profondo dell’essere umani che ci accomuna tutti indipendentemente da chi siamo e dalle scelte che facciamo".

"Ci pare - sottolineano - un buon modo per reiniziare a ragionare su una modernità che spesso dimostra sempre di più di creare divisioni sociali e culturali, di marginalizzare, che fa fatica a riconoscere la bellezza della diversità. Nei prossimi appuntamenti rivolgeremo il nostro sguardo su temi di attualità come la sanità con Nerina Dirindin e sul Recovery Fund con Mario Deaglio , sono inoltre in progettazione due approfondimenti sulla Cina”.

Le lezioni si terranno nel salone della Camera del Lavoro con inizio alle 20.45 e termine previsto per le 22.30. Sarà possibile anche assistere alla diretta Facebook sulla pagina della Camera del Lavoro di Biella.