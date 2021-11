Tamponi: da domani per Asl Biella un centro unico fuori dall'ospedale, FOTO

Tamponi: da domani per la Asl Biella un centro unico fuori dall'ospedale

Niente più Biella Rugby e centro vaccinale Biver Banca. Da domani, venerdì 19 novembre, l’attività dei test verrà concentrata in un’area esterna dell’Ospedale, tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle ore 8,30 alle 15,30.

Nell’hotspot dell’Ospedale saranno effettuate tutte le tipologie di tampone attualmente disponibili, sia gratuiti che a pagamento, su prenotazione secondo le disposizioni delle autorità competenti: - test per visite nelle Rsa; - persone esentate dalla vaccinazione; - persone in attesa del Green Pass dopo aver ricevuto la prima dose di vaccino; - a pagamento, per ottenimento del Green Pass, solo nelle giornate di sabato e domenica; - screening piano Scuola sicura (alunni della scuola secondaria di I° grado e personale scolastico).

Per informazioni e prenotazioni è disponibile il portale https://www.ilpiemontetivaccina.it/preadesione/

