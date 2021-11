Con “Le vie del benessere” Gaglianico diventa più "green"

Gaglianico sempre più “green” con nuovi interventi a favore della mobilità pedonale, podistica e ciclabile lungo la rete stradale. Il progetto si chiama “Le vie del benessere”.

“Il nostro slogan nella campagna elettorale era Gaglianico il paese del buon vivere – spiega il sindaco Paolo Maggia – e vogliano continuare in questa direzione. Tanto è stato fatto, ma tanto può ancora essere fatto. E per questo motivo è intenzione dell’amministrazione effettuare uno studio di fattibilità finalizzato a realizzare degli interventi a favore della mobilità pedonale, podistica e ciclabile lungo la rete stradale”. Obiettivo: rendere sempre più vivibile Gaglianico per i suoi abitanti ma anche attirare persone da “fuori”. “Abbiamo già piste ciclabili e marciapiedi ampi – continua Maggia - ma vogliamo allungare i tratti delle piste attuali e fare aree di sosta anche lungo i marciapiedi con panchine e nuove alberate. Renderla più a misura di persona. Non va bene che si prenda l'auto per fare 300 metri. Si deve invogliare le persone a camminare di più”.

I fondi non ci sono ancora, ma non sarà un problema trovarli: “Tutte le grandi città puntano ad essere più "verdi" – conclude Maggia - . Adesso prepariamo il progetto. Poi cercheremo qualche bando per accedere a fondi importanti e lo realizzeremo>.