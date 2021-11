Città per le donne 2021 a Biella per dire no alla violenza: ecco il calendario eventi

Il Tavolo una Città per Donne della Consigliera di Parità della Provincia di Biella quest'anno ha unito le proprie forze con il Tavolo Panchine Rosse del Comune di Biella per unire e promuovere tutte le iniziative di Enti e Associazioni del territorio con lo scopo di informare, sensibilizzare e denunciare la violenza contro le donne e portare il fenomeno all'attenzione della collettività.

“È fondamentale - dice Ilaria Sala, consigliera di parità di Provincia di Biella - che Enti e Istituzioni supportino le associazioni e le organizzazioni nelle azioni di sostegno delle donne, attraverso l’attivazione di politiche e la diffusione di buone pratiche per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere”. Molte sono le iniziative inserite nel calendario, tutte legate dal comune obiettivo di sostenere vari progetti volti a favorire l’uscita delle donne dalla violenza, dando loro ascolto, rifugio, sostegno psicologico, indipendenza economica. Si passa dalla raccolta ad eventi culturali, all’inaugurazione di tre nuove panchine.

"Il Tavolo Panchine Rosse – dice l’assessora alle Pari Opportunità del comune di Biella Gabriella Bessone - continua la sua attività di sensibilizzazione e lo fa tutto l'anno e chiaramente anche in prossimità del 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Come ogni anno anche in questo novembre ci saranno molte iniziative che vanno a ricordare che i dati non stanno migliorando e che occorre tener sempre alta l'attenzione su questa attuale e penosa piaga. Questo anno si sono uniti alla rete gli Uomini in scarpe Rosse.

“Una presenza importante – dice ancora Ilaria Sala - che tutte le associazioni dei Tavoli hanno condiviso, perché il problema della violenza contro le donne riguarda tutta la società e dunque anche gli uomini, ai quali chiediamo di prendere una netta posizione contro la violenza, a fianco delle donne, per costruire un modello di società veramente improntato all’uguaglianza e alla parità di genere”.

Anche l’assessora Gabriella Bessone sottolinea l’importanza di questa nuova entrata: “Mi piace ricordare – conclude l’assessora - che Biella si fa notare anche da fuori: siamo stati d'esempio per tanti comuni che hanno realizzato le panchine rosse ma anche per gli Uomini in scarpe rosse che con i loro flash-mob stanno diventando un vero e proprio fenomeno nazionale. Fiera che Biella possa essere d'ispirazione su un argomento così importante."