A Miagliano parte il servizio di trasporto sociale, attivo da novembre 2021, che risponde sotto il profilo della politica sociale al miglioramento del benessere dei soggetti residenti, ed in particolare si prefigge di agevolare le esigenze di mobilità delle fasce più deboli della popolazione, con particolare riferimento agli anziani, al fine di favorire una più ampia opportunità di indipendenza e di socializzazione.

Il servizio è destinato ai cittadini del comune se anziani ultra sessantacinquenni non autosufficienti e parzialmente autosufficienti, con reti famigliari ed informali carenti; disabili residenti nel territorio Comunale certificati ai sensi della L. 104/92 e successive modifiche ed integrazioni; persone adulte affette da momentanea o permanente patologia invalidante, impossibilitate ad usare altri mezzi; possono altresì usufruire del servizio i soggetti, per comprovate necessità e su valutazione e autorizzazione del Responsabile dei Servizi Sociali del Comune.

Sono invece escluse dal servizio le persone che durante il trasporto necessitano di particolare assistenza sanitaria o che, per patologia o limitazione funzionale, necessitano di ausili tecnici per la mobilità che per ragioni di ingombro non possono essere trasportati o caricati sul mezzo preposto al servizio. Le persone parzialmente non-autosufficienti è opportuno che vengano accompagnate da un famigliare o persona di riferimento.

I requisiti per accedere sono: residenza nel Comune di Miagliano; condizione fisica tale da impedire la guida di qualsiasi veicolo e da rendere impossibile o gravemente difficoltoso l’utilizzo dei mezzi pubblici; impossibilità accertata della rete famigliare di garantire servizi di accompagnamento; mancanza di patente di guida o invalidità temporanea alla guida. Come si prenota il servizio? Presentandosi, nei giorni di apertura al pubblico o su appuntamento, presso gli Uffici Comunali, e richiedendo la prenotazione al servizio.

A seconda del caso, vista la particolare limitazione al movimento dell’utenza interessata al servizio, potranno essere accettate anche prenotazioni effettuate telefonicamente o via email agli indirizzi di posta elettronica del Comune.La richiesta di prenotazione al servizio, dovrà essere presentata almeno tre giorni lavorativi antecedenti la data in cui è richiesto l’intervento; le prenotazioni verranno evase nel rispetto cronologico della richiesta e compatibilmente con la disponibilità di posti consentiti, dal mezzo preposto al servizio.

Il servizio di trasporto sociale consente di effettuare viaggi, individuali o collettivi, nei casi di seguito previsti (l’elenco sotto riportato ha carattere esemplificativo ma non esaustivo): accompagnamento all’area mercatale del Comune di Andorno Micca; accompagnamento per visite mediche o specialistiche o per esami clinici ai presidi Asl ubicati nel Comune di Andorno Micca e Biella; il trasporto sociale può essere richiesto anche dalla popolazione anziana e disabile in occasione delle elezioni, a garanzia del diritto di voto. Considerata la finalità del servizio e la natura dell’utenza, non sono previsti compartecipazioni ai costi da parte dei fruitori del servizio.