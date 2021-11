Simone Gasparini e Cmr Cossato campioni regionali motocross Fmi 2021 - Ghirardello terza nel femminile

Con le prove di Malpensa e di Vercelli si è conclusa la stagione agonistica per i piloti del CMR Cossato. E' stata una stagione intensa sia in ambito territoriale che nazionale culminata con il trionfo di Simone Gasparini nella classe Expert MX2 e il terzo posto di Lucia Ghirardello nel campionato Femminile.

Per Gasparini non poteva che esserci modo migliore di festeggiare il titolo: con una splendida doppietta si è aggiudicato la vittoria della gara di Malpensa e salendo sul gradino più alto del podio ha potuto celebrare la vittoria del Campionato regionale FMI. Per lui una stagione quasi perfetta con 3 vittorie assolute su cinque gare. Giornata più sfortunata per Francesco Dionisio che in gara 1 è scivolato al secondo giro mentre si trovava in decima posizione. Dionisio è comunque riuscito a completare la manche ma ha poi dovuto rinunciare a gara 2 a causa del dolore al braccio. Con il 15° posto di Malpensa chiude decimo assoluto nel Campionato Regionale Expert MX2 mentre a livello nazionale ha ottenuto l'undicesimo posto nella Rider MX2.

Anche per la classe Femminile a Malpensa si è svolta l'ultima prova di Campionato Regionale: Lucia Ghirardello in sella alla sua KTM SX 125 ha ben figurato su un tracciato reso ancor più difficile dalla pioggia del mattino e lottando contro una spalla non ancora in perfette condizioni. Con l'undicesimo posto di gara uno e il tredicesimo di gara 2 ha raccolto punti sufficienti per concludere terza nella classifica generale.

Ultima gara stagionale anche per Alberto Pavesi. Su KTM 125 ha raccolto, nel nutrito gruppo della Challenge, un dodicesimo posto in gara 1 e un sedicesimo in gara 2 e con questi risultati chiude 10° nel campionato Regionale FMI Challenge MX2. Per Pavesi, al suo primo anno da agonista, obiettivo stagionale centrato.

Con la prova di Vercelli si è conclusa anche la stagione per Giovanni Barboni, portacolori CMR per la classe 125 Senior. Una stagione in crescendo la sua che lo ha visto avvicinarsi gara dopo gara alla top 10 della categoria. Con i punti ottenuti a Malpensa e a Vercelli chiude al sesto posto assoluto la sua stagione agonistica. Stagione putroppo compromessa a causa degli infortuni per Alessandro Rizzo, classe Veteran MX2, e per Nicky Seris, Fast MX2. Entrambi recuperati hanno ripreso gli allenamenti e saranno sicuramente competitivi per la prossima stagione.

“E' stata una stagione davvero intensa e impegnativa per il nostro team” ha commentato il team manager Marco Coradin, “perché ci ha visto gareggiare sia a livello regionale che nazionale. L'impegno e la dedizione di questi ragazzi ci ha ripagato con risultati che vanno ben oltre le aspettative di inizio stagione. Mi congratulo con loro e li ringrazio per come, al di là dei risultati, hanno sempre saputo fare squadra sostenendosi ed aiutandosi l'un l'altro.

Devo un doveroso ringraziamento anche alle loro famiglie, amici, ai partners e sostenitori che hanno contribuito a rendere bellissima stagione. Un grazie speciale va a Franco di Officina Coradin ed Alberto Pavesi” Ora per i ragazzi del CMR di Cossato un periodo di meritato relax in attesa del ranking FMI e dell'inizio della preparazione invernale in vista della stagione 2022.