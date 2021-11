Il Rally Lana diventa nazionale, la storica gara biellese sarà valida per il titolo di campione italiano

Come tutti gli appassionati sanno, i campionati nazionali di rally si dividono in tre categorie: rally assoluto, rally terra e rally asfalto. Proprio all’interno di quest’ultima specialità è stato proclamato un nuovo ingresso, una nuova entrata che riguarda il territorio biellese molto da vicino: è ufficiale, il Rally Lana è una gara valida per il titolo di campione italiano su asfalto.

Dopo l’interruzione del 2001 e la parentesi del 2015, la gestione dell’evento è stata presa in mano dall’associazione Rally LANA.ALIVE, capitanata da Corrado Pinzano, a partire dal 2018. Subito la nuova organizzazione è salita agli onori nel mondo sportivo, facendo risorgere dalla cenere una competizione di tutto rispetto. Infatti, già nel 2019, il Rally Lana ha conquistato il titolo di gara valida per il campionato regionale a coefficiente 1 e, solo un anno più tardi, è salita a coefficiente 1.5. Merito di questo successo la determinazione che l’associazione ha portato in campo riuscendo ad organizzare la gara anche nel 2020, dopo la prima ondata pandemica, e rendendola così la prima competizione rallistica dell’anno su territorio italiano.

“Siamo molto soddisfatti del risultato – racconta Corrado Pinzano – perché è arrivato a soli 3 anni di distanza dalla riedizione del 2018. È la prova del lavoro svolto dall’organizzazione e da tutti gli attori coinvolti che hanno dato il loro contributo a rendere questa gara un evento a 360 gradi”. Ora il ruolo di organizzatore comporterà responsabilità ancora più grandi: “L’unico piccolo rammarico – confessa Pinzano – è che l’attività di promozione sarà molto più intensa d’ora in avanti e non credo che riuscirò a partecipare in quanto pilota”.