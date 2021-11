Anche quest’anno i regali di Natale di Azienda Agricola Catella saranno “Social… mente” utili

Le confezioni natalizie, in Azienda Agricola Catella, come ogni anno, saranno preparate in maniera “special”. Si tratta delle cassette che contengono i prodotti dell’azienda Catella, preparati con la dolcezza dei ragazzi di ANFFAS di Gaglianico. I ragazzi, realizzando le confezioni, riciclano in modo molto creativo e decorativo vecchie cassette per la frutta che, in alternativa, sarebbero state destinate al macero!

“L'idea è nata su due fronti – spiega Lucia, titolare dell’azienda – In primis, per coinvolgere in modo attivo il centro diurno ANFFAS, con realizzazioni che possano avere anche un piccolo ritorno economico a sostentamento delle tante esigenze del centro. In secondo luogo, per sensibilizzare il Biellese sull'importanza del circolo virtuoso e fondamentale per il nostro pianeta del “rifiuto-riciclo-riuso”: in agricoltura, e nell'economia agricola in genere, questo avviene da sempre; la nostra sfida è quella di insegnare, con alcune piccole realizzazioni, che il rifiuto è ricchezza”.

Lucia e lo staff di Catella ringraziano tutte le persone che hanno dato una mano per realizzare il progetto, procurando i materiali necessari per la realizzazione delle ceste di Natale 2021; in particolar modo il signor Andrea, dell’azienda OMO di Ivrea, che ha fornito tutti i prodotti necessari (atossici e sicuri) per decorare le cassette.

“Il ricavato delle cassette "Buon Natale" sarà interamente devoluto alla Onlus Integrazione Biellese a marchio ANFASS, perciò, se potete, siate generosi e regalate un gesto di solidarietà per queste feste” sottolinea Lucia.

A rendere speciale il riso Catella sono le capacità tecniche e colturali di Alessandro, Edoardo e Marco; la continua valorizzazione del Re dei Cereali da parte di Lucia, Elena e Anna, sia nel punto vendita che sul web; la fiducia che dimostrano ogni anno tutti i clienti; la “veste natalizia” creata dagli amici speciali di ANFFAS e, senza alcun dubbio, l’entusiasmo e la passione per il proprio lavoro, ogni giorno.

Per informazioni:

Azienda Agricola Catella si trova a Villanova Biellese, presso la cascina Catella 4.Telefono: 334 321 8969

Sito: www.risocatella.com

Facebook: www.facebook.com/societaagricolacatella