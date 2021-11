All’Accademia Perosi il concerto di Serie Y

Francesca Bonaita e Gloria Cianchetta, duo violino e pianoforte, propongono al pubblico dei "concerti dell'accademia", venerdì 19 novembre alle ore 20,45 un recital che riflette sulle molteplici possibilità dialogiche nel repertorio da camera per il violino e il pianoforte.

Lo stile concertante e pastorale della Sonata beethoveniana N. 8 op. 30 N.3, viene messo a confronto con la Sonata in La Maggiore di Cesar Franck, riconosciuta come uno degli esempi più illustri di “composizione ciclica”, grazie alla la presenza di unità tematiche chiave che si ripetono e riecheggiano in tutti i tempi. La sonata è caratterizzata da estremo equilibrio tra gli strumenti, cantabilità e colorismo espressivo propri della tradizione francese.

In chiusura, "Rosina e Figaro", la Fantasia per violino e pianoforte composta su temi dell’opera di Gioachino Rossini “Il Barbiere di Siviglia”. Il compositore, Mario Castelnuovo-Tedesco, che aveva lasciato l’Italia in favore degli Stati Uniti in seguito all’introduzione delle leggi razziali nel 1938, compose queste variazioni nel 1944 in omaggio al suo Paese. Una fantasia brillante, virtuosistica, anche se a tratti apertamente caricaturale, che si pone a metà strada tra variazioni e trascrizione, quasi a voler essere una sintesi di due mondi: quello dell’opera, simbolo della musica italiana nel mondo e quello degli interpreti e dedicatari “americani” della musica di Castelnuovo-Tedesco, i violinisti Jasha Heifetz e Nathan Milstein.

Biglietti: 10,00 euro. Ridotti under 27: 5,00 euro Ridotti under 13: 1,00 euro

Al fine di garantire al pubblico il rispetto di tutti i protocolli di sicurezza, è obbligatoria la prenotazione al numero 015 29040, tramite e-mail all'indirizzo segreteria@accademiaperosi.org oppure sul sito www.accademiaperosi.org.

L'accesso alla sala è consentito previa presentazione del Green Pass.