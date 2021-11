L’industria tessile cerca personale per agganciare la ripresa, Pellerei: "Non perdiamo il treno della ripresa"

La pandemia ha toccato profondamente il tessuto industriale e manifatturiero, con cali degli ordinativi, mercato globale praticamente fermo e filiere che hanno perso importanti pezzi a causa della chiusura di molte PMI. Il territorio biellese, vista anche la solidità del distretto, ha resistito all’ondata negativa e ora si appresta a ripartire, grazie alla ripresa dei principali mercati mondiali. Parallelamente all’innalzamento dei volumi di produzione e vendita, vi è da parte delle aziende la necessità di reperire personale specializzato nelle operazioni di fabbrica: non sono poche, infatti, le ditte che lamentano una mancanza di risorse dovuta a pensionamenti o alla carenza di competenze dei candidati.

“L’industria biellese sta ripartendo e necessita, per crescere ancora, di personale sempre più qualificato e preparato – dichiara Pier Ettore Pellerey, Presidente di Città Studi Biella – per far fronte a questa richiesta, Città Studi attraverso un bando regionale, andrà a formare, in tempi brevi, operai da inserire subito in azienda”.

“Iniziative come queste - commenta Francesco Ferraris, vice presidente dell’Unione Industriale Biellese con delega all’Education - sono fondamentali perché sono il frutto della sinergia fra più attori del territorio e, grazie alla Regione, dimostrano che si possono ottenere ottimi risultati quando pubblico e privato lavorano insieme”.

L’attività dell’Unione Industriale Biellese, a supporto delle imprese, si lega con quella di Città Studi, ente formativo del territorio, per trovare una risposta efficace e rapida al problema della formazione del personale, puntando a sfruttare quanto la Regione Piemonte ha messo a disposizione nei mesi scorsi.

Dall’analisi delle esigenze delle imprese, infatti, è emersa la possibilità di sfruttare il nuovo bando regionale “Offerta formativa per il mercato del lavoro” che consente di strutturare corsi brevi e molto verticali per rispondere in poco tempo alle richieste di imprese che cercano personale con una formazione di base nei settori economici più rilevanti.

Dalla prima richiesta che è giunta, dall’azienda Quality Biella snc, seguita da altre imprese del settore, nasce il corso breve “Tecniche di Pinzatura e Rammendo” che ha lo scopo di formare almeno 20 addetti da inserire all’interno dei processi di controllo qualità.

“Abbiamo già realizzato iniziative come questa – ricorda Aberto Platini, ad di Quality Biella Group – ottenendo un ampio successo. Oggi la riproponiamo nella convinzione che investire sulle persone sia la strategia giusta per le aziende come la nostra, una strategia che viene premiata dal mercato. Sono infatti convinto che le figure specializzate per il settore tessile, ad esempio un mestiere come la rammendatrice, rappresentino un patrimonio di saperi che vanno tramandati, altrimenti queste conoscenze rischiano di andare perse”.

In particolare, il corso è rivolto a coloro che vogliono intraprendere un percorso di formazione in cui poter sviluppare, in poche settimane, conoscenze e competenze specifiche e fortemente orientate alla professione, ottenendo così le skills necessarie per entrare all’interno del mondo del lavoro. Sarà totalmente gratuito e suddiviso fra teoria e pratica, avrà una durata di 300 ore. Le selezioni sono aperte. È possibile candidarsi inviando il proprio cv all’indirizzo: formazione@cittastudi.org

Per maggiori informazioni, potete contattare Città Studi Biella al numero 015 855 11 11