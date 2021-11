"Nati per leggere" anche a Biella, Cossato, Vigliano, Occhieppo Superiore, Candelo e Donato

Nella Settimana Nazionale "Nati per Leggere 2021" si intensificano gli incontri di lettura dedicati alle famiglie e ai bambini da 0 a 6 anni per sostenere il Diritto alle Storie delle bambine e dei bambini nell’ambito del progetto “Nati per leggere Piemonte”, promosso dalla Regione e sostenuto dalla Compagnia di San Paolo.

Nati per Leggere ha l'obiettivo di promuovere la lettura in famiglia sin dalla nascita, il cuore del programma è la lettura in famiglia fin da piccoli, intesa come momento che crea relazione e intimità tra adulto e bambino. Nel nostro territorio aderiscono e collaborano al progetto biblioteche, asili nido, scuole dell'infanzia, consultori, associazioni, personale sanitario e pediatri di famiglia. Le storie, con le loro parole e loro immagini, sono una fonte inesauribile di stimoli che, se offerti precocemente e con continuità, incidono profondamente sull’itinerario di vita di un bambino. Le storie diventano così quel diritto che Nati per Leggere si impegna a diffondere e a garantire, a tutte le bambine e a tutti i bambini.

Il programma della settimana dal 13 al 21 novembre vede coinvolti nel territorio i presidi aderenti al progetto Nati per leggere Sistema bibliotecario biellese, di cui la Biblioteca ragazzi “Rosalia Aglietta Anderi” è capofila, che ospiteranno letture e laboratori; informazioni più dettagliate sul programma si possono trovare consultando la pagina Facebook dedicata: Nati per leggere Sistema bibliotecario biellese.

Durante la settimana Nazionale Nati per Leggere le letture nei nidi e nelle scuole dell’infanzia, aderenti al progetto territoriale, saranno scelte dalla nuova bibliografia “Nati per Leggere. Una guida per genitori e futuri lettori” che sarà disponile in tutti i presidi. Le attività proseguiranno poi con incontri di formazione rivolti a operatori e genitori e nel mese di dicembre con letture e laboratori in tutti i presidi Nati per Leggere.

I prossimi appuntamenti del programma di Nati per Leggere del Sistema Bibliotecario Biellese 2021:

Domani, martedì 16 novembre ore 16.30 e 17.30 "Storie da ascoltare parole e musica per sognare" a cura di Maria Cannata presso la Biblioteca Ragazzi (dai 3 anni con famiglie); Mercoledì 17 novembre ore 17.00 "Un mondo segreto ti aspetta! Un'avventura che profuma di bosco" a cura di Elena Taverna presso la Biblioteca Ragazzi (dai 4 anni); Giovedì 18 novembre ore 17.00 lettura "Io Sono Sordo" - Carthusia Edizioni e laboratorio "Emozioni a Colori" a cura di Manuela Marino Cerrato presso la Biblioteca Ragazzi (dai 3 ai 6 anni); Venerdì 19 novembre ore 17.00 "Insalata di simboli" a cura di Simone Perazzone presso la Biblioteca di Vigliano (dai 4 anni);Sabato 20 novembre ore 11.00 "Un mondo segreto ti aspetta! Un'avventura che profuma di bosco" a cura di Elena Taverna presso la Biblioteca di Candelo (dai 4 anni);ore 11.00 "Una nuova corona" a cura di Baba-Umpa! presso la Biblioteca Ragazzi (dai 3 anni); ore 11.00 "Letture per piccoli germogli" a cura di Simone Perazzone presso la Biblioteca di Donato (dai 4 anni);ore 16.30 "Che rabbia" a cura di Baba-Umpa! presso la Biblioteca di Occhieppo Superiore (dai 3 anni);ore 16.30 "Insalata di simboli" a cura di Simone Perazzone presso la Biblioteca di Cossato (dai 4 anni)