Cossato, alla biblioteca comunale un laboratorio per bambini dedicato al sistema Pcs

Nati per leggere è un progetto nato dalla collaborazione tra l’associazione Culturale Pediatri, l’associazione Italiana Biblioteche e il Centro per la Salute del Bambino che si propone di realizzare attività di lettura per stimolare i bambini.

All’interno di questo contesto si inserisce l’evento “Insalata di simboli” di sabato 20 novembre alla biblioteca comunale di Cossato, in partenza alle ore 16:30. L’argomento della giornata sarà il laboratorio di lettura con i simboli Pcs, un sistema di comunicazione utilizzato per la sua facile lettura: per esempio, una scheda che raffigura una banana, una ciliegia e una mela simboleggia la frutta.

L’incontro, dedicato ai bambini dai 4 ai 6 anni, richiede il possesso del green pass per i genitori accompagnatori. Per info e prenotazioni chiamare il numero 015.9893520. Si raccomanda di portare pennarelli e colla.