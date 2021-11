Spaventoso incidente stradale nella tangenziale di Novara, in direzione Laghi. Il fatto è accaduto intorno alle 6.30 di oggi, 17 novembre. Coinvolti un camion e due macchine.

L'intervento è consistito nella messa in sicurezza e nell’estricazione dell’autista del camion, spinalizzato e trasportato in ospedale. 5 persone coinvolte in totale, 3 trasportate in Pronto Soccorso.