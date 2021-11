Sono in corso le operazioni di recupero di un cane in frazione Simone a Valle Mosso da parte dei Vigili del Fuoco. Stando alle prime ricostruzioni, l'animale sarebbe caduto in un terrapieno da dove non riuscirebbe più ad uscire.

I residenti della zona avrebbero dunque chiamato il canile, che non riuscendo a recuperare il cane si sarebbe dunque rivolto ai Vigili del Fuoco.