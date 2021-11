Lutto a Mongrando per la morte di Luciana Capellaro

Lutto a Mongrando per la morte di Luciana Capellaro, mancata all'affetto dei suoi cari all'età di 91 anni. La donna era molto conosciuta in paese. Lascia nel dolore gli adorati nipoti e il figlio Bernardino Debernardi, geriatra e primario emerito dell'Ospedale degli Infermi, già autore di diversi articoli sulla nostra testata. La redazione e la direzione si stringono a lui in questo momento doloroso. I funerali si sono svolti nei giorni scorsi a Ceresane.