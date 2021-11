Biella, tamponamento tra auto in via Torino

Tamponamento nella serata di ieri, 16 novembre, lungo la via Torino, a Biella. A rimanere coinvolte due autovetture. Sul posto, oltre ai Carabinieri e alla Polizia, anche i sanitari del 118 che hanno prestato assistenza ai conducente. Sono in corso gli accertamenti di rito per stabilire le cause dell'accaduto.