Biella: mancati affitti e spese condominiali per nove anni, sfratto da un alloggio comunale

Alla presenza dell'Ufficiale Giudiziario, dell'avvocato di parte comunale, del rappresentante legale dell'ente e dell'Ufficio Patrimonio, con l'ausilio della Polizia Locale, oggi si è intervenuti per procedere all'esecuzione di sfratto nei confronti di un cittadino moroso verso l'amministrazione cittadina.

E' il primo caso di sfratto esecutivo eseguito da questa amministrazione. La morosità, con la mancata corresponsione di affitti e spese condominiali, risaliva ad un totale di nove anni di omessi o parzialmente eseguiti versamenti. La pratica per giungere alla conclusione odierna era partita a fine 2018; poi il Covid aveva fermato il tutto ed oggi, con la possibilità legislativa di rendere esecutivi gli sfratti pre-emergenza, si è potuto procedere.

"Questo provvedimento è un atto dovuto di salvaguardia e rispetto nei confronti di quei cittadini che, pur in difficoltà, fanno sacrifici e rispettano regole ed impegni assunti nei confronti della nostra amministrazione - spiegano il sindaco Claudio Corradino e l'assessore alle Politiche Sociali Isabella Scaramuzzi - Dopo tre anni durante i quali i vari atti del procedimento in corso erano stati correttamente notificati, l'affittuario in questione non si è mai reso disponibile a rispettare le regole".