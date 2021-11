Andorno, progetto della scuola ottiene il Quality Label europeo

Ancora una volta un progetto dell’istituto comprensivo di Andorno Micca si aggiudica il QUALITY LABEL europeo. A coronamento dell’ambito riconoscimento la scorsa settimana la maestra Emanuela Boffa Ballaran, ambassador eTwinning, è stata invitata dal team RICONNESSIONI a presentare , all’interno del webinar “La creatività nei mestieri scientifici e umanistici nei compiti di realtà” proprio un’attività svolta all’interno del progetto europeo dal titolo “PER ME L’ARTE è…”

L’insegnante con la classe terza della scuola primaria di Andorno lo scorso anno scolastico ha deciso di reagire al clima di incertezza che caratterizzava il periodo lavorando sulle emozioni attraverso l’espressione artistica. Il progetto è scaturito attraverso l’analisi degli argomenti trattati in Storia, così, dopo aver visionato un video sulle pitture rupestri in Francia, l’interesse per l’arte ha contagiato i bambini tanto da indurli a ricercare delle frasi di personaggi famosi che esprimessero l’importanza e l’amore per questa disciplina. Gli alunni medesimi poi, complice un momento-rilassamento ispirati dalla musica di Mozart, hanno raccontato cos’è per loro l’ arte (magia, perdermi in me stesso ecc… ) e successivamente si sono liberamente espressi con pennelli e colori.

“I bambini avevano intrapreso un cammino molto interessante - spiega la maestra - e ci siamo resi conto che sarebbe stato bello rendere visibile a chiunque ne avesse avuto piacere, uscendo così dalla “bolla-classe” dentro la quale erano costretti ad operare per motivi sanitari; pubblicare però le opere solo sul giornalino non avrebbe reso loro giustizia così abbiamo pensato di allestire una mostra.” Usando Artsteps, una tool che permette di lavorare in 3D, si è creata una galleria virtuale dove esporre le loro opere all'interno della quale i visitatori potevano scegliere il percorso, leggere sui muri frasi celebri, ammirare i disegni incorniciati e ascoltare le frasi dei piccoli autori. Il progetto eTwinning ha inoltre permesso l’apertura e lo scambio verso altre culture perché partecipando a MY ART IS YOURS i bambini hanno potuto condividere l’esperienza anche con i colleghi turchi, greci e portoghesi.