Delmastro: "Grande amarezza per le lunghe code di anziani in attesa della terza dose vaccinale"

L'onorevole Andrea Delmastro interviene sulle code che si sono verificate in questi giorni in città fuori dagli hub. "Provo grande amarezza. Non mi capacito di tale e tanta disorganizzazione di ASL BI. Ancor meno è accettabile l’evidente disinteresse nei confronti degli anziani per le condizioni climatiche a cui sono stati esposti per ore e ore con lunghissime code. Per quanto è a conoscenza del sottoscritto nel contesto regionale solo a Biella la vaccinazione è stata svolta con queste disumane modalità. Il direttore generale Sanò ponga immediatamente fine a questa situazione indegna di un paese civile.

Non si presenti Sanò alla tavola rotonda del 29 novembre sull’ospedale di Biella senza aver risolto drasticamente lo scempio morale provocato: non avrebbe certamente una accoglienza cordiale da parte del deputato del territorio".