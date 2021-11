Vigliano Biellese, via alla chiusura dei passaggi a livello

Prima la discussione durante il consiglio comunale di Vigliano Biellese di giovedì 11 novembre , poi l'approvazione nella giunta del protocollo d'intesa con Rete Ferroviaria Italiana sulle opere di viabilità funzionali alla soppressione dei passaggi a livello sulla linea Biella-Novara

“La questione è stata prima discussa in consiglio – spiega il sindaco Cristina Vazzoler - per avere una ampia partecipazione ed eventuali suggerimenti. Questa è una scelta dolorosa perchè il paese è diviso in due, ma il protocollo è stato approvato a seguito del confronto con RFI dalla quale abbiamo ricevuto risposte di una soppressione con meno impatto e con interventi sostitutivi migliorativi”.

Allo stato attuale, gli interventi saranno tre, come precisa il sindaco: “Il sottopasso in via Libertà, il sovrappasso in via Mazzetta, ed il sottopasso pedonale con possibilità di fare una corsia per le auto che abbiamo chiesto in via Felice Trossi. Il primo passaggio a livello che sarà chiuso è quello di via Spina perchè non ci sono interventi da fare: gli altri verranno chiusi mano a mano che saranno fatti progettazioni ed interventi”.