Tamponi: da venerdì un unico centro davanti all'ospedale

L’ASLBI ha predisposto un centro unico per l’effettuazione dei tamponi Covid. Da venerdì 19 novembre compreso tutta l’attività dei test, prima suddivisa tra la sede del Biella Rugby e il centro vaccinale Biver Banca, verrà concentrata in un’area esterna dell’Ospedale, nella zona parcheggi a sinistra rispetto all’ingresso principale della struttura.

Il centro unico tamponi sarà attivo tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle ore 8,30 alle 15,30. Il punto di ingresso all’area, situato in direzione Gaglianico in prossimità dell’Ala Est dell’Ospedale, verrà debitamente segnalato all’utenza. Nell’hotspot dell’Ospedale saranno effettuate tutte le tipologie di tampone attualmente disponibili, sia gratuiti che a pagamento, su prenotazione secondo le disposizioni delle autorità competenti: - test per visite nelle Rsa; - persone esentate dalla vaccinazione; - persone in attesa del Green Pass dopo aver ricevuto la prima dose di vaccino; - a pagamento, per ottenimento del Green Pass, solo nelle giornate di sabato e domenica; - screening piano Scuola sicura (alunni della scuola secondaria di I° grado e personale scolastico).

Per informazioni e prenotazioni è disponibile il portale https://www.ilpiemontetivaccina.it/preadesione/

L’ASLBI ringrazia per la disponibilità e la collaborazione Biella Rugby, Biver Banca, Protezione Civile di Biella e tutte le parti che in sinergia hanno reso possibile l’effettuazione dei tamponi per la cittadinanza nei mesi scorsi.