Nuove telecamere in arrivo a Quaregna Cerreto che dice anche "sì" al controllo di vicinato

"Il Nostro comune per fortuna ha un basso tasso di criminalità ma non si può e non si deve mai abbassare la guardia", commenta il sindaco di Quaregna Cerreto Katia Giordani. Per questo motivo gli uffici comunali sono al lavoro per installare altre 5 telecamere che si aggiungerebbero alle 42 già in funzione e ai 2 sistemi anti intrusione nei parchi comunali che sono attivi in estate dalle 19 e in inverno dalle 22. "Non voglio per nessun motivo che la situazione a Quaregna Cerreto cambi - spiega il sindaco - . Stiamo preparando un progetto che dovremo presentare entro il 10 dicembre che condividiamo con le forze dell'ordine. Con loro saremo anche collegati da remoto per essere più veloci in caso servisse studiare delle immagini".

L'investimento che il primo cittadino ha in mente per il suo comune va anche oltre. Terminato il progetto di videosorveglianza si metterà al lavoro per attivare il controllo di vicinato. "Ne abbiamo parlato qualche giorno fa in seno al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza - continua il sindaco - ed è mia intenzione attivarlo anche qui. Non è più accettabile che in caso di macchine sospette o di episodi che devono essere segnalati ci si rivolga al sindaco. E' giusto che il cittadino si assuma le proprie responsabilità e faccia presente il fatto in questo caso al comitato che a sua volta lo segnala alle forze dell'ordine. Noi non abbiamo nessun potere di controllare nessuno, deve essere chi nota qualcosa di sospetto o che non va che spiega a chi di dovere che cosa ha visto. Quindi non appena sapremo come fare dal punto di vista operativo ci attiveremo per fare partire questo istituto anche da noi>.