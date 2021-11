Gaglianico, al via lavori per nuovo volto al cimitero

Sono iniziati in questi giorni importanti lavori presso il cimitero: sono stati appena realizzati, con una struttura a sistema prefabbricato, i nuovi cinerari con circa 90 cellette. A spiegarlo l'assessore ai Lavori Pubblici Luca Mazzali: “Altri interventi previsti sono la sistemazione dei campi di sepoltura, con il ripristino delle bordure e del ghiaino bianco; il riposizionamento della croce in pietra nella colonna centrale, danneggiata durante gli ultimi temporali; verranno risolte anche alcune problematiche agli ingressi principali e in alcuni tratti della copertura a causa delle infiltrazioni. E’ in programma anche la sistemazione del viale di accesso e dei cippi commemorativi, con la pulizia delle pietre, delle targhette e la sostituzione dei portafiori danneggiati; tutti lavori che saranno finanziati a breve e che verranno realizzati nei prossimi mesi.”