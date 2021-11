A Pray le terze dosi si fanno al Polivalente

Torna disponibile il salone Polivalente di Pray per le somministrazioni delle terze dosi per persone con più di sessanta anni. A comunicarlo il sindaco Gian Matteo Passuello: “Molte le persone che hanno rinnovato il ciclo vaccinale seconda o terza dose e circa una ventina hanno ricevuto la prima dose. Le vaccinazioni per questioni organizzative sono terminate alle 14 a prenotazioni e convocazioni esaurite. Alcune persone arrivate dopo senza prenotazione non hanno potuto essere vaccinate ma potranno tornare per le prossime sedute previste dai primi giorni di dicembre”.