Rally & Co di scena nel Veronese, ecco i risultati di gara FOTO

Doppio appuntamento lo scorso weekend per gli alfieri della scuderia Rally & Co. A Grezzana in provincia di Verona si è disputata la 19° edizione del revival rally club Valpantena gara di regolarità sport che contava alla partenza ben 200 iscritti. Per la scuderia biellese all'arrivo Paolo e Matteo Viola che a bordo della Mercedes 190 sono arrivati 91° nella lotta contro i tempi imposti prerogativa della regolarità, mentre Luca Delle coste e Andrea Ballini sono stati costretti al ritiro.

Il secondo fronte per gli equipaggi biellesi è stata la Sardegna dove in quel di Budduso' è andata in scena la 5° edizione di una delle più famose salite su sterrato, la cronoscalata di Tandalò.5 km di sterrato sulle strade solitamente teatro del mondiale rally nelle zone della famosa speciale Monte Lerno.

Nella gara riservata alle vetture del campionato velocità fuoristrada 3 i piloti in casa Rally & Co presenti: Alberto Gazzetta navigato da Enrico Candelone sulla Ford Fiesta proto Cosworth hanno tagliato il traguardo in 10° posizione assoluta, Paolo Gazzetta e Francesco Foglia sono 13° sulla Suzuki vitara, mentre una posizione dietro sono arrivati Paolo Magagnato e Sergio Callegari su Suzuki Vitara Cosworth proto.