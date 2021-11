Oscar della Pallavolo, premio speciale alla Virtus Chiavazza

Dopo un anno di sofferenza dovuta alla pandemia ed un’attività caratterizzata da grande discontinuità, la FIPAV ha ritenuto opportuno ringraziare le società che hanno portato a termine i Campionati, pur incontrando molte difficoltà dovute ai rigidi protocolli sanitari.

L’occasione si è concretizzata con la manifestazione ”Oscar del Volley” , cerimonia di premiazione con la quale la Federazione Italiana Pallavolo consegna le coppe per le vittorie ottenute nei campionati della scorsa stagione ed i riconoscimenti speciali a dirigenti, atleti ed allenatori che si sono particolarmente distinti nell’attività direttiva e tecnica.

L’edizione 2021 si è svolta sabato 13 novembre , come ormai consuetudine nella splendida cornice del PalaIGOR di Novara, dove le delegazioni delle società premiate e qualche rappresentanza di atleti hanno presenziato alla manifestazione organizzata dal Comitato Territoriale Ticino Sesia Tanaro.

Per le ben conosciute disposizioni anti-Covid, alla manifestazione non hanno potuto accedere né il pubblico né la moltitudine di atleti/e che, con i propri colori sociali, avevano caratterizzato il successo delle precedenti edizioni, ricevendo dalle autorità il giusto riconoscimento per i risultati raggiunti. L’accesso, seppur a malincuore, è stato limitato ad una ristretta delegazione per ogni società ed una piccola rappresentanza di atleti.

Il Presidente del Comitato Francesco Arestia ha fatto gli onori di casa, ringraziando gli intervenuti e presentando qualche anticipazione sulla stagione già avviata e raccomandando alle società il rigoroso rispetto del protocollo Covid-19 durante lo svolgimento delle gare. Il Vicesindaco di Novara Marina Chiarelli ed il Consigliere Comunale Flavio Freguglia sono intervenuti per consolidare il legame del Comune di Novara con la pallavolo nelle cinque province su cui il Comitato ha giurisdizione. Il Consigliere Nazionale Gianfranco Salmaso ha ringraziato le società presenti per ciò che hanno fatto in questo periodo di crisi. Presenti anche i Consiglieri Regionali Gianni Panzarasa e Stefano Negrini.

Tra i graditi ospiti che hanno presenziato alla cerimonia, si ringrazia Anna Zumaglini Delegata CONI di Biella, Laura Musazzo Delegata CONI di Vercelli ed Aldo Vecchio Fiduciario CONI di Novara. La cerimonia è poi entrata nel vivo, con una presentazione video che ha accompagnato la consegna delle coppe alle società vincitrici e seconde classificate ai campionati territoriali di serie e di categoria della scorsa stagione, curata dal Segretario del Comitato Mirco Pecnich.

Riconoscimenti personali sono stati assegnati alla Dott.ssa Paola Nanotti, per la preziosa collaborazione ai corsi allenatori del Comitato, ai tecnici Stefano Lavarini, 4° classificato alle Olimpiadi con la Corea del Sud e Matteo Azzini, vincitore Campionato del mondo con la nazionale Under 20 femminile.

Una targa ricordo è stata consegnata agli Ufficiali di Gara Francesco Abbate, Edoardo Bagnati, Elvio Barberis, Gabriel De Souza, Fabio Di Battista, Vanessa Orsi, Cinzia Rago e Daniele Russo, promossi al ruolo regionale e all’arbitro Matteo Beuto, promosso al ruolo nazionale B.

Un premio speciale alla carriera arbitrale è stato assegnato all’Arbitro di Serie A Roberto Pozzi. Alle società Novi Pallavolo, PGS ISSA e AGIL sono state consegnate le targhe che hanno ricordato i rispettivi successi in campo regionale e nazionale, mentre alle società Team Volley Novara e Virtus Chiavazza sono state consegnate dal Presidente Arestia le targhe celebrative per i 25 anni di attività federale.

Un ringraziamento particolare al DJ Andrea Menucelli.