Oro, argento e quarto posto per la Rhythmic School nel Torneo Winter Club FOTO

Si è svolta domenica a Chatillon la prova unica regionale del Torneo Winter Club. Neonata formula di gara ideata dalla Federazione Ginnastica d’Italia che vedrà la sua fase nazionale disputarsi a Rimini dal 4 al 8 dicembre prossimo venturo e che prevede la successione individuale in pedana delle ginnaste della stessa squadra, impegnate nei vari attrezzi della ritmica: la classifica è stilata sommando i punteggi di tutte le performances del team.

Undici sono state le atlete della scuola di ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya che hanno partecipato alla competizione, suddivise in tre squadre. Nella categoria LB open sono scese in pedana Iris Marchesi al corpo libero, Esther Carolina Sales Neto al cerchio, Matilde Linty alla palla ed Ilaria Giabardo al nastro: tutte si sono prodigate in esecuzioni performanti e la giuria le ha premiate con ottime valutazioni, determinando per loro un primo posto indiscusso. Nella stessa categoria ma nella sezione allieve, hanno gareggiato le più piccine della scuola e precisamente: Alice Cola al corpo libero, Martina Brocchi al cerchio, Ginevra Segatto alla palla e Ginevra Viana al nastro. Esordio per loro in questa categoria dove hanno ottenuto il quarto posto.

Nella categoria LC Open si sono esibite in pedana: Giulia Bocci al corpo libero ed al nastro, Alessia Botto Steglia a cerchio e palla e Giada Vitale alle clavette. Ottimo comportamento anche per queste RSgirls che la giuria ha collocato sul secondo gradino del podio. Ad accompagnare e guidare in gara le atlete erano presenti a Chatillon la DT Tatiana Shpilevaya, l’allenatrice Arianna Prete e l’assistente Giada Mello Grand, molto soddisfatte delle loro ginnaste. “Le nostre ragazze si sono ben comportate – il commento dello staff tecnico – ed hanno dimostrato un’ottima preparazione tecnica e mentale. La squadra LB Open ha vinto con buon margine sulla seconda, la LC Open è giunta seconda ma senza alcune sbavature poteva ambire al primo posto, la squadretta delle piccole si è impegnata a fondo ma ha commesso alcuni errori, tali da impedirle di salire sul podio: poco male, è stata per loro e per tutte le altre atlete un’ ottima esperienza, necessaria nella crescita di ogni ginnasta e propedeutica per raggiungere nuovi obiettivi”.

La Rhythmic School sarà nuovamente impegnata anche nel prossimo fine settimana in una gara nazionale, ad inviti, in Veneto. Le RSgirls impegnate in gara saranno: Emma Bragante, Elena Pavanetto, Beatrice Antorra e Nadia Dipalma.